Black Panther conquista gli NAACP Image Awards in ben dieci categorie

A più di un anno di distanza il cinefumetto diretto da Ryan Coogler (Creed - Nato per combattere) continua a fare incetta di premi e, in tal senso, gli ultimi sono arrivati durante lo scorso Sabato durante gli NAACP Image Awards 2019, evento hollywoodiano condotto da Anthony Anderson (Black-ish).

Qui di seguito vi riportiamo le categorie nelle quali il film stand-alone incentrato su Pantera Nera è riuscito ad ottenere questi riconoscimenti:

Outstanding Duo, Group or Collaboration - “All The Stars” – “Black Panther” – Kendrick Lamar, SZA (Top Dawg Entertainment/Aftermath/Interscope Records)

"All The Stars" – "Black Panther" – Kendrick Lamar, SZA (Top Dawg Entertainment/Aftermath/Interscope Records) Outstanding Soundtrack/Compilation - "Black Panther The Album Music From and Inspired By" – Kendrick Lamar, SZA feat. 2Chainz, ScHoolboy Q, Saudi, Khalid, Swae Lee, Vince Staples, Yugen Blakrok, SOB x RBE, Jorja Smith, Anderson .Paak, Ab Soul, Reason, Zacari, Babes Wudumo, Sjava, Travis Scott (Interscope Records)

"Black Panther The Album Music From and Inspired By" – Kendrick Lamar, SZA feat. 2Chainz, ScHoolboy Q, Saudi, Khalid, Swae Lee, Vince Staples, Yugen Blakrok, SOB x RBE, Jorja Smith, Anderson .Paak, Ab Soul, Reason, Zacari, Babes Wudumo, Sjava, Travis Scott (Interscope Records) Outstanding Writing in a Motion Picture (Film) - Ryan Coogler, Joe Robert Cole – "Black Panther (Marvel Studios)

Ryan Coogler, Joe Robert Cole – "Black Panther (Marvel Studios) Outstanding Directing in a Motion Picture (Film) - Ryan Coogler – "Black Panther" (Marvel Studios)

Ryan Coogler – "Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Actor in a Motion Picture - Chadwick Boseman – "Black Panther" (Marvel Studios)

Chadwick Boseman – "Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture - Michael B. Jordan – "Black Panther" (Marvel Studios)

Michael B. Jordan – "Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture - Danai Gurira – "Black Panther" (Marvel Studios)

Danai Gurira – "Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Breakthrough Performance in a Motion Picture - Letitia Wright – "Black Panther" (Marvel Studios)

Letitia Wright – "Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture - "Black Panther" (Marvel Studios)

"Black Panther" (Marvel Studios) Outstanding Motion Picture - "Black Panther" (Marvel Studios)

Per la prima pellicola su T’Challa, impersonato dall’attore Chadwick Boseman, questo è solamente l’ennesimo riconoscimento giunto durante l’anno. Ricordiamo infatti che l’opera dei Marvel Studios è stata recentemente premiata all’ultima edizione degli Oscar in ben tre categorie, ossia miglior scenografia, migliori costumi e miglior colonna sonora. Con il suo miliardo e 346 milioni di dollari Black Panther è il primo film stand-alone dell’Universo Cinematografico Marvel che segue nella top three degli incassi mondiali le pellicole con protagonisti gli Avengers (rispettivamente, Infinity War, The Avengers ed Age of Ultron).