Black Panther: Chadwick Boseman vuole l'Oscar come miglior film, non miglior film popolare

In seguito all'annuncio dell'Academy sulla nuova categoria per i film "popolari" nei futuri Premi Oscar, molti hanno pensato che Black Panther potesse partecipare alla competizione dell'anno prossimo. Il protagonista Chadwick Boseman, però, non è d'accordo e vorrebbe puntare direttamente alla categoria miglior film.

"Non sappiamo ancora come sarà il nuovo premio, quindi non so se esserne felice o meno." ha detto l'attore durante un'intervista con The Hollywood Reporter. "Quello che posso dire è che non c'è in atto nessuna campagna per spingerlo come miglior film popolare. Se c'è una campagna, è per miglior film."

Boseman ha poi chiarito perché secondo lui la pellicola di Ryan Coogler dovrebbe essere considerata per il premio più prestigioso della competizione. "Quello che abbiamo fatto è molto difficile. Abbiamo creato un mondo, una cultura. Abbiamo dovuto creare una religione, una spiritualità, una politica e un accento. Abbiamo preso spunto da differenti culture per creare lo stile di abiti e capigliature. Sfido qualsiasi film a raggiungere il livello di difficoltà del nostro. Con tutte le persone che lo hanno amato - se qualcuno pensa che sia solo popolare, allora è snob."

Anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo la questione, tenendo un profilo più basso rispetto al protagonista ma esaltando comunque il lavoro di Coogler.