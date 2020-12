Black Panther, Chadwick Boseman verrà ricordato durante i prossimi Gotham Awards

Si avvicina la stagione dei premi cinematografici e, con ciò, si fa sempre più pesante l'assenza di Chadwick Boseman: la star di Black Panther ha lasciato un vuoto importante nell'universo Marvel e nel mondo del cinema in generale, per cui è lecito aspettarsi più di un omaggio durante le varie cerimonie in programma.

A fare da apripista saranno il prossimo gennaio i Gotham Awards: durante la premiazione dedicata al cinema indipendente, infatti, è previsto un omaggio a Chadwick Boseman e alla sua co-star in Black Panther Viola Davis.

"Chadwick Boseman era un attore incredibilmente talentuoso di cui l'impatto sul grande schermo e la gentilezza e la generosità nella vita di tutti i giorni non verranno mai dimenticati. Noi di IFP saremo sempre in debito con lui per il contributo dato alla nostra organizzazione, siamo fieri di onorare lui e i suoi storici, rivoluzionari contributi con questo omaggio" ha dichiarato il direttore esecutivo di IFP Jeffrey Sharp.

Un omaggio che, ne siamo sicuri, sarà il primo di una lunga trafila: l'attesa, ovviamente, è rivolta in particolare ai prossimi Oscar. Letitia Wright, intanto, ha recentemente ammesso di non riuscire ancora ad accettare l'idea di un re-casting per Black Panther; sempre per quanto riguarda il sequel del film Marvel, inoltre, è stata smentita la presenza di Rihanna nel cast di Black Panther 2.