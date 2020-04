Black Panther: Chadwick Boseman perde peso, i fan si preoccupano

I fan di Black Panther sono molto preoccupati per la salute di Chadwick Boseman, dopo il suo ultimo video pubblicato su Instagram. Boseman ha pubblicato un video per parlare della sua collaborazione con Operation 42, un'iniziativa per supportare gli ospedali che si occupano delle comunità afroamericane nel corso della pandemia di Coronavirus.

Chadwick Boseman collabora con Thomas Tull al progetto che onorerà l'eredità di Jackie Robinson, in prima linea per proteggere le persone dalla malattia. Tuttavia i commenti dei fan si sono concentrati sull'aspetto di Boseman, che sembra visibilmente dimagrito.

Una preoccupazione circolata tra tutti i fan dell'attore.



"Operation 42, sto ascoltando storie di disperazione da parte di persone da tutto il Paese e sappiamo che le nostre comunità soffrono di più e hanno urgentemente bisogno di aiuto. Celebrando il #JackieRobinsonDay con il lancio dell'operazione #4242 di Thomas Tull, una donazione di 4,2 milioni di dollari in dispositivi di protezione individuale (DPI) agli ospedali che servono le comunità afroamericane che sono state colpite più duramente dalla pandemia di COVID-19. Grazie Jackie per aver rifiutato di accettare il mondo così com'è, per averci mostrato che possiamo fare la differenza".

Nonostante le parole di Boseman, i fan hanno soprattutto mostrato interesse e preoccupazione per la sua salute, chiedendosi se questa drastica perdita di peso riguardi un prossimo ruolo che lo vedrà protagonista.

Chadwick Boseman era stato provinato per Guardiani della Galassia prima di trovare il successo con il film di Ryan Coogler. Tuttavia c'è chi non ha amato il film: Terry Gilliam ha dichiarato di aver detestato Black Panther, al contrario della maggior parte del pubblico accorso in sala.