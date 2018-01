Black Panther: Chadwick Boseman parla di come sia stato lavorare con il regista

Il protagonista del cinefumetto Marvel Studios Black Panther , ha dato qualche delucidazione su come sia stato lavorare insieme al regista che ha diretto la pellicola, Ryan Coogler.

Black Panther promette di offrire un'esperienza cinematografica diversa da tutte le altre e il regista Ryan Coogler è stato incaricato di dirigere l'ambizioso film appartenente al Marvel Cinematic Universe.

Avendo già interpretato l'eroe Pantera Nera in Capitan America: Civil War, l'attore Chadwick Boseman, titolare della versione live-action del personaggio dei fumetti Marvel Comics, ha parlato della sua esperienza di lavoro con Coogler ai giornalisti in visita sul set.

Ha definito pertanto questo rapporto di lavoro come "una ottima unione" e ha anche chiarito come le visioni di entrambi fossero davvero simili:

"Abbiamo opinioni molto simili su come debbano essere le cose. E le cose su cui di solito abbiamo una divergenza di opinioni, sono davvero minime. E questo, quando non c'è conflitto cioè, è un modo per crescere. E' un rapporto di lavoro estremamente costruttivo, un ottimo matrimonio."

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Diretto da Ryan Coogler, nel film ci sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown, Andy Serkis e John Kan.

Black Panther arriva in Italia il 14 febbraio 2018.