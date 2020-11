Black Panther, Bob Iger celebrerà Chadwick Boseman con un nuovo commovente tributo

Il presidente della Disney Bob Iger ha dichiarato che ci sarà un'aggiunta speciale a Black Panther su Disney+. In molti pensano che si tratti di un commovente tributo a Chadwick Boseman, l'interprete del supereroe africano T'Challa, morto prematuramente a causa di un tumore al colon.

Molte persone stanno ancora piangendo la perdita della star Marvel, poiché in pochissimi sapevano della sua terribile malattia. Nel frattempo, sia la Disney che i Marvel Studios stanno tentando di omaggiare in ogni modo possibile la memoria di questo straordinario attore andato via troppo presto. Proprio di recente è stato affrontato il problema di Balck Panther 2, sembra ormai certo che Chadwick Boseman non sarà sostituito in digitale.

"C'è solo un Chadwick, e non è più con noi. Sfortunatamente il nostro re è morto nella vita reale, non solo nella finzione, e ci stiamo prendendo un po' di tempo per capire come onorare questo personaggio e la sua morte inaspettata" ha spiegato la produttrice. "Perché Chadwick non era solo una persona meravigliosa... il suo personaggio ha elevato la nostra azienda e ha lasciato un segno nella storia. So che a volte due o tre mesi sembrano tanti, ma in realtà non è molto tempo, dobbiamo riflettere attentamente su cosa fare per onorare lui e il nostro franchise".

Anche il regista Ryan Coogler sembra non essere ancora riuscito a superare questa perdita: "Non ho mai sofferto una perdita così acuta prima d'ora. Ho passato l'ultimo anno a preparare, immaginare e scrivere parole su di lui. Mi lascia a pezzi sapere che non sarò più in grado di vederlo di nuovo in primo piano sul monitor o di avvicinarmi a lui e chiedergli un'altra ripresa". Insomma, sarà dura per tutti superare questa morte inaspettata.