Black Panther e Avengers: Infinity War sono nominati agli MTV Movie & TV Award!

Gli MTV Movie & TV Award andranno in onda il 18 giugno prossimo e adesso sappiamo che Avengers: Infinity War e Black Panther, dei Marvel Studios, si sono aggiudicati delle nomination per i premi. Ecco i dettagli.

Black Panther si è aggiudicato sette nomination: "Miglior film", "Miglior team su schermo", "Miglior performance in un film" e "Miglior eroe" per Chadwick Boseman, "Miglior Ruba-Scena" per Letitia Wright, "Miglior cattivo" Per Michael B. Jordan e " Best Combattimento "per Boseman e Winston Duke. Avengers: Infinity War è nominato per il "Miglior film", "Miglior cattivo" per Josh Brolin nel ruolo di Thanos e "Miglior combattimento" per le ragazze, la scena cioè con Scarlett Johansson, Danai Gurira ed Elizabeth Olsen.

Sinossi Black Panther: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Infinity War è attualmente in programmazione in sala e questa è la sinossi ufficiale: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."