Black Panther arriva a maggio in home video: ecco tutti i contenuti speciali

Per ora è il film che ha incassato di più quest'anno, con addirittura un miliardo e 300 dollari intascati al box-office mondiale: stiamo parlando di Black Panther, la pellicola stand-alone su Pantera Nera ad opera di Ryan Coogler.

Ed i Marvel Studios, con una serie di spot televisivi rilasciati per l'occasione (che noi vi mostriamo all'interno di questa notizia), ha annunciato per il prossimo 15 maggio l'arrivo sugli scaffali americani di questa attesa edizione home video di Black Panther. Come sempre l'acclamato cinefumetto diretto da Ryan Coogler debutterà in Blu-Ray con un'edizione ricca di contenuti speciali.

CONTENUTI SPECIALI:

Introduzione del regista Commento audio di Ryan Coogler Dalla pagina allo schermo: una discussione - a fondo sulla realizzazione del film Crowning of a New King - esplorate il mondo di Black Panther in tutti i suoi colori e complessità The Warriors Within - incontrate le donne del Wakanda e le attrici The Hidden Kingdom Revealed - featurette sul Wakanda e i suoi protagonisti Wakanda Revealed - esplorando la tecnologia Errori sul set Marvel Studios the First Ten Years: Connecting the Universe Sneak Peek a "Ant-Man and the Wasp"

Inoltre saranno incluse anche delle sequenze tagliate:

U.N. Meet and Greet Okoye And W’Kabi Discuss the Future of Wakanda T'Challa Remembers His Father Voices from the Past

Pantera Nera tornerà in Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile in Italia