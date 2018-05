Black Panther arriva in Home video a partire dal 30 maggio!

Dopo il successo senza precedenti ottenuto al botteghino di tutto il mondo, arriva finalmente in home video il cinefumetto su Pantera Nera, "arricchito da numerosi contenuti speciali che sveleranno il meraviglioso e tecnologicamente avanzato mondo di Wakanda!" Dal 30 maggio!

"Il film Marvel Black Panther, l’acclamatissima storia di T’Challa, giovane principe africano che si trasforma in un re e in un supereroe, ha emozionato e ispirato generazioni di spettatori, arrivando a incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Dal 30 maggio, questo film ricco di scene d’azione e personaggi dal forte valore sociale e umano, sarà disponibile nei migliori negozi in Blu-ray 3D, Blu-Ray, DVD e nella versione Steelbook con la preziosa copertina in metallo.

I formati in alta definizione offriranno la possibilità di accedere a contenuti speciali inediti come il Commento Audio del regista Ryan Coogler, alcune Scene Eliminate, divertentissime Gag dal set e numerosi Featurette incentrati sull’evoluzione del personaggio di Black Panther, sulle straordinarie donne guerriere al suo fianco, sulla storia della fiera nazione del Wakanda, sulle origini cosmiche del vibranio e le sue applicazioni tecnologiche. Dallo Script allo Schermo, un’animata tavola rotonda con i filmmaker e gli sceneggiatori, un documentario incentrato sugli innumerevoli collegamenti tra gli eroi, i personaggi e le storie dell’Universo Cinematografico Marvel in Marvel Studios:I Primi Dieci Anni, e un’Esclusiva Anteprima di Ant-Man and The Wasp, completeranno i contenuti speciali.

In Black Panther T’Challa (Chadwick Boseman) torna nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda dopo la morte di suo padre per succedergli al trono e prenderne il posto come legittimo re. Ma quando un uomo di nome Killmonger (Michael B. Jordan) entra in scena, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther sono messe alla prova e T’Challa viene trascinato in un tremendo conflitto che mette a rischio il destino del Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare la sua stessa famiglia, il re deve radunare i propri alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i propri nemici e abbracciare il suo futuro come Avenger.

Il film è caratterizzato dalla presenza di un gruppo numeroso e forte di donne wakandiane che comprende Nakia (il premio Oscar® Lupita Nyong’o), una War Dog e spia wakandiana; Shuri (Letitia Wright), sorella minore di T’Challa e genio della tecnologia e le Dora Milaje, le forze speciali tutte al femminile del Wakanda, guidate da Okoye (Danai Gurira) che, per aiutare T’Challa nella difesa del Wakanda, si uniscono a un alleato riluttante, l’agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman).

CONTENUTI SPECIALI NELLE VERSIONE IN ALTA DEFINIZIONE

Blu-ray: Intro del Regista Ryan Coogler

Dallo Script allo Schermo: Una Tavola Rotonda – Approfondimento sulla realizzazione del film

Featurette

L’Incoronazione di un Nuovo Re – Esplora il mondo di Black Panther in tutte le sue sfumature e la sua complessità

Le Guerriere Dentro di Noi – Conosci le donne del Wakanda e le attrici che le interpretano

Il Regno Nascosto Viene Rivelato – La variegata popolazione del Wakanda

Il Wakanda Rivelato: Esplorando la Tecnologia

Scene eliminate:

Incontro all’ONU

Okoye e W’Kabi Discutono Riguardo al Futuro del Wakanda

T’Challa Ricorda suo Padre

Voci dal Passato

Gag

Esclusiva Anteprima di Ant-Man and The Wasp

Marvel Studios: I Primi Dieci Anni

Commento Audio"