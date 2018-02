Black Panther arriva anche in lingua inglese nelle sale The Space, con Hear My Voice!

è finalmente arrivato in sala, in Italia prima che negli USA (esce oggi) e, a partire da domani, lo si potrà vedere anche in lingua inglese nelle sale The Space che rinnovano l'iniziativa Hear my Voice. Ecco i dettagli.

L'appuntamento è per il 15 febbraio nei The Space di Milano Odeon e Trieste e, da giovedì fino a mercoledì prossimo, a Roma Moderno.



Dopo la morte di suo padre T’Chaka, T’Challa (Chadwick Boseman) eredita il trono della fittizia nazione africana di Wakanda. Ma, come insegna la storia, le successioni sono momenti politicamente turbolenti, tanto più che il Wakanda non è affatto lo stato da terzo mondo che appare: dietro un’elaborata facciata si nasconde il Paese più avanzato del mondo, la cui tecnologia è sviluppata dal minerale vibranio, lo stesso dello scudo di Captain America, di cui in Wakanda ci sono grandi risorse, per via di un asteroide di questo materiale precipitato millenni fa sul suo suolo.

La rassegna Hear My Voice, dedicata ai film in versione originale, prosegue ogni giovedì nei The Space Cinema di Milano Odeon e Trieste, e tutta la settimana al Roma Moderno.