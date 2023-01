Black Panther, Angela Bassett verso l'Oscar? Ryan Coogler: 'Sua etica del lavoro è folle'

Se Black Panther riuscì per primo a scardinare la reticenza dell'Academy a candidare un film del Marvel Cinematic Universe a premi che non riguardassero i soli effetti speciali, non è detto che Wakanda Forever non possa riuscire ad affondare definitivamente il colpo: qualcuno ha detto Angela Bassett?

Recentemente uscita trionfante dalla cerimonia di premiazione dei Golden Globes, l'interprete della regina Ramonda sembra infatti lanciata verso una più che probabile candidatura come Miglior attrice non protagonista: un'eventualità che verrebbe accolta con grandi salti di gioia da Ryan Coogler e Lena Waithe.

"È così incredibile che certe volte te ne dimentichi. La sua etica del lavoro è folle. Io sono cresciuto facendo sport, quindi questa cosa la noto, è come avere un'altra coach. Mi sono reso conto che nei giorni in cui lavora anche lei io riesco a fare di più, è la verità" sono state le parole del regista, mentre la co-star di Bassett in Master of None ha rincarato la dose: "Le ho scritto: 'Mama Angela, vai a prenderti ciò che ti meriti! Devi prenderti ciò che ti meriti'".

Cosa ne pensate? Angela Bassett potrebbe effettivamente meritare un Oscar o quantomeno una candidatura? Diteci la vostra nei commenti! Ramonda a parte, Danai Gurira ha parlato della possibilità di uno spin-off su Okoje.