Black Panther, Angela Bassett non esclude il ritorno: 'Ma non voglio restare delusa'

Non sempre un addio è per sempre, almeno nel Marvel Cinematic Universe: il franchise targato Disney ci ha abituati nel corso degli anni ai ritorni più insperati, e con la questione multiverso ormai prossima alla definitiva esplosione le possibilità, in tal senso, si moltiplicheranno. Che la cosa interessi anche gli abitanti del Wakanda?

Già, perché Black Panther: Wakanda Forever ci ha riservato uno dei suoi momenti più dolorosi e inaspettati nella scomparsa della regina Ramonda: mentre Letitia Wright parla di un team-up tra Shuri e Spider-Man, però, anche Angela Bassett vuole dire la sua sul futuro del franchise, aprendo a un possibile ritorno dell'ormai ex-sovrana del Wakanda.

"Questo è quello che mi ha detto Ryan [Coogler]! È quello che mi ha detto, dovrei crederci?" ha risposto l'attrice a chi le faceva notare che, in fondo, la morte non sempre è definitiva nel Marvel Cinematic Universe. Circa un suo ritorno, l'attrice ha quindi aggiunto: "Oh, dobbiamo crederci. Ma non voglio entusiasmarmi e poi restare delusa. Però mi piacerebbe, mi piacerebbe molto".

E voi, cosa ne pensate? Siete favorevoli al ritorno di qualche personaggio dal regno dei morti o pensate che, una volta lasciato il mondo dei vivi, le cose debbano restare così come sono? Diteci la vostra nei commenti! Il box-office, intanto, continua a registrare la marcia trionfale di Black Panther: Wakanda Forever.