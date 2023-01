Black Panther, ad Angela Bassett la prima nomination Oscar di recitazione per la Marvel

Qualche minuto fa sono state annunciate le nomination ufficiali agli Oscar 2023, e come ampiamente anticipato dalle competizioni collaterali della stagione dei premi Angela Bassett ha ottenuto una candidatura come miglior attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever.

Si tratta della prima volta in assoluto per il Marvel Cinematic Universe, franchise finora mai nominato con i suoi attori che viene finalmente riscattato dall'interprete della Regina Ramonda del Wakanda. Madre di T'Challa di Chadwick Boseman, nel film la regina Ramonda è alle prese con una nazione sotto assedio da parte del popolo sottomarino Talokonil, guidati dal re Namor.

Black Panther: Wakanda Forever è il secondo titolo MCU con il maggior incasso del box office post-pandemia con 840,1 milioni a livello globale, dopo Spider-Man: No Way Home ($1,9 miliardi). In totale, il film Marvel ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, inclusi Costumi, Trucco e Acconciatura, VFX e Canzone ("Lift Me Up" di Rihanna), ma è stato escluso dalla categoria Miglior film, che ha invece promosso 'gli altri' due maggiori blockbuster del 2022, vale a dire Avatar: The Way of Water, che ha incassato oltre 2 miliardi di dollari, e Top Gun: Maverick, che ha incassato 1,4 miliardi di dollari.

Siete contenti per Angela Bassett? Vi aspettavate questo risultato? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.