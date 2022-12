Black Panther, Angela Bassett aveva girato una scena con QUEL personaggio

Black Panther: Wakanda Forever ci ha permesso di dire addio a Chadwick Boseman e di salutare l'ascesa della nuova protettrice del Wakanda, ma non solo: il film di Ryan Coogler ci ha riservato anche un po' di sorpresa, una delle quali, come ben saprà chiunque abbia visto il film, svelataci solo durante una scena post-credit.

Il film che continua a infrangere record in attesa di Avatar ci ha infatti permesso di fare la conoscenza di Touissaint, il figlio di T'Challa: ciò che non sapevamo, però, è che anche Angela Bassett avesse girato una scena in compagnia del piccolo erede dell'ex-sovrano del Wakanda.

"Ho girato una scena, ma sapete come va, i tagli, gli aggiustamenti. Cosa dice Ramonda? Oh, 'Shuri, c'è una cosa che devo dirti'" sono state le parole dell'attrice, che poi ha proseguito: "La scena è stata tagliata per fare una sorpresa agli spettatori e a Shuri. Era il modo giusto, è stata perfetta così".

Il piccolo Touissaint, insomma, avrebbe potuto fare il suo ingresso nell'MCU con un po' di minuti d'anticipo e in compagnia di nonna Ramonda (che in effetti, come ci viene svelato durante la scena post-credit di cui sopra, sapeva già dell'esistenza del nipote). E voi, quale soluzione avreste preferito? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro confronto tra i due film su Black Panther.