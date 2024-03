Black Panther, Angela Bassett ricorda l'ultimo giorno con Chadwick Boseman: 'Mi abbracciò'

Sono passati quasi 4 anni dalla prematura scomparsa di Chadwick Bozeman: l’attore è morto nell’agosto del 2020 in seguito ad una battaglia contro un cancro, una tragedia che ha lasciato sgomenti fan e mondo cinematografico tanto da mobilitarne una raccolta fondi tramite il ricavato di un’opera d’arte raffigurante Boseman per la ricerca contro il cancro.

A tenere vivo il ricordo di Boseman ancora una volta è stata la nostra Angela Bassett: intervistata da People, la regina Ramonda ha reso omaggio al compianto attore: “Il mio ultimo giorno sul set eravamo alle cascate di Warrior Falls e Chadwick ed è venuto ad abbracciarmi. Io ho semplicemente ricambiato l’abbraccio” dichiara Angela “Vedere il modo in cui lavorava e avere l’opportunità di conoscerlo per l’essere umano che era è stata una fortuna. A volte basta semplicemente guardarsi negli occhi per trasmettere quello che si prova e che si spera per il futuro”.

Boseman e Angela Bassett si erano incontrati per la prima volta anni prima anni prima che lui diventasse famoso, in occasione del discorso di inizio anno dell’attrice alla Howard University nel 2000: “Ho conosciuto questo giovane studente quando ho ottenuto la laurea ad Honorem alla Howard, era il mio accompagnatore” concludendo “Ho avuto l’opportunità di chiudere il cerchio interpretando sua madre”.

Black Panther: Wakanda Forever ha reso omaggio a Boseman rivelando che anche T’Challa era morto nel MCU, a causa di una malattia sconosciuta. Nei momenti finali del sequel, abbiamo incontrato suo figlio, anch’egli con il nome T’Challa, che probabilmente un giorno erediterà il ruolo di Shuri. Se ve lo siete persi qui trovate la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.