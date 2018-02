Black Panther: ancora due trailer per il cinecomic di Ryan Coogler

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming due nuovi trailer, sottotitolati “Help Needed” e “Ex-Girlfriend”, per, in arrivo nelle sale italiane il 14 febbraio prossimo.

I due nuovi video si aggiungono così all’ultimo trailer internazionale approdato online un paio di giorni fa e realizzato per il mercato asiatico. Su queste pagine potete leggere da oggi la nostra recensione della pellicola, acclamata all’unanimità dalla stampa internazionale.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T'Challa fa ritorno al suo paese Natale, il Wakanda, per diventare Re. Ma le insidie sono dietro l'angolo e qualcuno potrebbe reclamare il trono al suo posto... per T'Challa inizia una lotta interna per salvaguardare il suo regno da minacce interne ed esterne e, di conseguenza, tutto il mondo intero.

Chadwick Boseman torna ad interpretare T'Challa alias l'eroe di Wakanda noto come Pantera Nera all'interno del cinecomic, dopo il suo debutto nel film dei fratelli Russo, Captain America: Civil War del 2016. Al suo fianco un cast di tutto rispetto formato da Michael B. Jordan, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Winston Duke, Danai Gurira, Martin Freeman, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Co-scritto (insieme a Joe Robert Cole) e diretto da Ryan Coogler, Black Panther arriverà nei cinema italiani il 14 febbraio. La colonna sonora, disponibile dal 9 febbraio, è curata e prodotta da Kendrick Lamar.