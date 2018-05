Black Panther: anche T'Challa si è guadagnato il suo simpatico Honest Trailer!

Come era ovvio, dal momento che a fine mese vedremo il cinecomic Black Panther arrivare in home video, ecco che è stato realizzato anche per il solo movie su T'Challa, l'Honest Trailer, che ci mostra in modo esilarante pregi e difetti del film.

Per chiunque tra voi fosse interessato a rivedere il personaggio interpretato da Chadwick Boseman anche adesso sul grande schermo, vi ricordiamo che Pantera Nera è in Avengers: Infinity War, ancora in programmazione nelle sale italiane!

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."