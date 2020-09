Black Panther, in America è il cinecomic più visto in streaming dell'ultima settimana

La tragica e prematura scomparsa del compianto Chadwick Boseman, morto a causa di un tumore al colon al quarto stadio, ha causato scompiglio mediatico un po' in tutto il mondo, non avendo mai parlato della sua malattia con nessuno, ma questo è anche riuscito a riportare in alto Black Panther a tre anni di distanza.

Non è propriamente una sorpresa dato il grande impatto culturale avuto nel film nell'anno dell'uscita, divenuto presto il film di maggior incasso di casa Marvel Studios per un cinecomic standalone, ma anche per rendere omaggio all'attore scomparso il pubblico americano si è riversato in massa su Disney+ per rivederlo e sentirsi più vicino all'interprete a poche settimane da un doloroso addio.



Stando così ai dati pubblicati da Reelgood.com, il film Marvel Studios è stato il cinecomic più visto in tutti gli Stati Uniti nella prima settimana di settembre. Circa il 17% degli utenti streaming ha infatti optato per un rewatch del cinecomic, seguito poi da The Old Guard di casa Netflix e Birds of Prey della DC. Reelgood sfrutta i dati streaming di un campione di più di 2 milioni di utenti negli Stati Uniti d'America.



E anche le vendite del film sono aumentate dal 42% su iTunes e Amazon.