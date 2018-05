Black Panther: l'agente Ross cerca di parlare il Wakandiano nella scena eliminata!

Martin Freeman interpreta Everett Ross ormai da un paio di pellicole dell'MCU. L'abbiamo visto per la prima volta in Captain America: Civil War, e poi in Black Panther. In una scena eliminata, eccolo tentare di parlare l'idioma di T'Challa!

Nella scena in questione, vediamo proprio T'Challa e il suo entourage che arrivano alle Nazioni Unite e vengono salutati dall'agente Everett Ross. La scena si svolge prima della mid-credit del film, nella quale il detentore dell'identità di Black Panther annuncia la sua intenzione di togliere il velo di segretezza che circonda Wakanda e condividere le proprie risorse e conoscenze con il resto del mondo.

Per adesso sono state rilasciate poche scene eliminate di Pantera Nera e in questa uno stanco e disamorato Ross (che ha visto il peggio del mondo), dice a T'Challa che non crede che rivelare i progressi tecnologici di Wakanda sia una buona idea. "Quello che hai spaventerà molte delle persone presenti in quella stanza. Verranno a cercarti." T'Challa riconosce e comprende il pericolo, ma dice che la mossa in questione è necessaria: "Non voglio più farmi comandare dalla paura."

Black Panther, che adesso possiamo vedere nel film d'ensemble con gli altri Vendicatori, in Avengers: Infinity War, ha guadagnato l'incredibile cifra di 1 miliardo e 335 milioni di dollari nel mondo per adesso e, oltre a questo, essendo ancora in programmazione in molte parti del mondo, solo nel week end di apertura di Infinity War, ha ulteriormente incrementato i suoi guadagni, con un ulteriore introito di 4.7 milioni dollari.

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."