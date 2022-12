Black Panther 3, Ryan Coogler è pronto: 'Lo farò finché mi vorranno'

Quando si parla di Wakanda, i fan possono essere certi della presenza di una cosa sola, ma fondamentale: la volontà. Infatti, per Kevin Feige questa mitologia deve andare avanti. Recentemente si è espresso al riguardo anche Ryan Coogler, il quale sembra piuttosto disposto ad affrontare un terzo film - e oltre.

In una recente intervista per The New York Times, Coogler ci ha regalato delle reminiscenze della sua prima volta con l'universo di Wakanda: "Quando mi fu chiesto di girare il primo, era come un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno per essere riuscito a saltarci su e conoscere queste persone, questi attori, e incontrare Chadwick nei suoi ultimi anni di vita", ha affermato.

Il profondo affetto e l'incommensurabile stima verso Boseman di Ryan Coogler erano già ben note al pubblico: il regista lo definiva un attore unico, con un istinto protettivo naturale e una riservatezza dolcissima. "Mi sento fortunato ad aver avuto l'opportunità di lavorare su questi film", ha affermato nuovamente Coogler.

L'entusiasmo iniziale del regista non si è mai spento, e lo conferma la sua piena volontà di continuare a dirigere i futuri film della saga: "Lo farò finché mi vorranno. Ma credo che la questione sia molto più grande di me o di Joe (Robert Cole)", ha aggiunto.