Black Panther 3, il produttore Moore: 'Abbiamo già delle idee'

Poco più di una settimana e avremo finalmente la possibilità di vedere in sala il secondo capitolo di Black Panther. Dopo l'enorme successo del primo film del 2018, il Wakanda è pronto a ritornare sugli schermi con Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler e con la colonna sonora ad opera di Rihanna.

Non abbiamo ancora tra le mani Black Panther 2, che gli addetti ai lavori della Marvel già hanno messo in cantiere il terzo film della saga. Dopo il successo del primo capitolo, diciottesima pellicola della Marvel Cinematic Universe, nessuno ha avuto dubbi sulla necessità di offrire al progetto un continuo con i fiocchi. Pare che lo stesso accadrà con Wakanda Forever e la realizzazione di Black Panther 3.

A parlarne è stato, l'ormai onnipresente, produttore della Marvel Nate Moore che in una recente intervista ha dichiarato: "Vogliamo davvero vedere come il pubblico accoglierà questo film, ma credo che Ryan sia davvero interessato a vedere come andrà prima di decidere per un terzo", aggiungendo: "Ci sono sicuramente delle idee che abbiamo ventilato su come potremmo far continuare la storia ma, finché non esce il film, siamo un po' superstiziosi in questo senso. Non vogliamo fare calcoli, perché non si sa mai cosa può succedere".

Buone nuove, quindi, per i fan del film e, in attesa dell'arrivo della pellicola nelle sale, date un'occhiata al trailer di Black Panther: Wakanda Forever!