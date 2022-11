Black Panther 3, l'apertura di Kevin Feige: 'Questa mitologia merita di andare avanti'

La morte di Chadwick Boseman ha costretto il Marvel Cinematic Universe a porsi un interrogativo che mai, prima di allora, era stato necessario affrontare: ha senso continuare? In molti prevedevano l'abbandono del personaggio dopo la tragedia che ha colpito il suo protagonista, ma Kevin Feige non sembra dello stesso avviso.

Mentre il regista Ryan Coogler torna ad omaggiare Chadwick Boseman, infatti, il presidente di Marvel Studios ha ribadito la volontà di continuare a raccontare storie ambientate in Wakanda in un futuro Black Panther 3 e oltre, nonostante l'incolmabile vuoto lasciato dall'interprete di T'Challa.

"Torno su quello che dissi quando decidemmo di fare Wakanda Forever dopo aver perso Chadwick. Questa mitologia e questi personaggi meritano di andare avanti, e andranno avanti anche quando tutti noi non ci saremo più, io spero, e andranno avanti per sempre nei film proprio come è stato nei fumetti nel corso degli ultimi 50 anni" sono state le parole di Feige.

La tragica fine di Chadwick Boseman, dunque, non sarà un limite alla volontà di Marvel di continuare a raccontare la storia del Wakanda, tenendo sempre ben presente l'intento di onorare la memoria di un personaggio iconico come T'Challa. A tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever.