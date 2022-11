Black Panther 2, Winston Duke svela l'imbarazzante primo incontro con Chadwick Boseman

Winston Duke, interprete di M'Baku già nel primo film di Black Panther, ha raccontato durante la campagna promozionale di Wakanda Forever il suo imbarazzantissimo primo incontro con Chadwick Boseman nel quale l'attore finì con i pantaloni rotti a causa di un combattimento di scena.

Il divertente aneddoto è stato raccontato dallo stesso Winston Duke nel corso del suo intervento al Jimmy Fallon Show. L'attore ha ricordato il collega scomparso con nostalgia e divertimento ripercorrendo il loro imbarazzante primo incontro basato su lotta e pantaloni strappati. Nonostante nell' MCU M'Baku si presenti come un personaggio severo e ligio, in realtà nel corso degli anni, Duke si è mostrato una persona sempre pronta a divertire il pubblico.

Nel corso della promozione, molti membri del cast hanno raccontato Black Panther 2 e l'eredità di Chadwick Boseman, ma in pochi hanno avuto la possibilità condividere un ricordo gioioso. Ai microfoni di Jimmy Fallon Duke ha ripercorso il suo divertente primo incontro con Chadwick Boseman: "Quindi, la prima volta che ho incontrato Chadwick è stato il provino finale dell'audizione" ha iniziato ricordando la difficoltà del momento.

"Stavamo ripercorrendo le scene, e loro dicevano, 'Vogliamo solo vedere come starete insieme, come giocherete. Quindi potreste lottare o qualcosa del genere?'" ha continuato a raccontare Duke. "Iniziamo a lottare, e lui era un artista marziale, quindi poteva reggere il confronto. Ho fatto wrestling per tutto il liceo e ho continuato un po' al college. Sono entrato lì, accucciato. E la prima cosa che è successa è che mi si sono rotti i pantaloni." ha ricordato con divertimento.

Wakanda Forever sarà un modo per capire che direzione prenderà il personaggio di M'Baku dopo la sua ultima apparizione. Nel frattempo, il produttore Nate Moore ha parlato di Black Panther 3 e delle prime idee che girano intorno al film.