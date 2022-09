Black Panther 2, Winston Duke: 'M'Baku deve capire che i tempi sono cambiati'

Se il nostro mondo subisce ogni anno enormi cambiamenti, quello del Marvel Cinematic Universe non è da meno: tra un Thanos, un Kang e varie ed eventuali la Terra targata Marvel non è esattamente un luogo immune a sconvolgimenti, e ai suoi abitanti tocca adattarvisi. Ad affrontare l'argomento è stata la star di Black Panther Winston Duke.

Dopo aver promesso molto più Wakanda in Black Panther: Wakanda Forever, Duke ha infatti parlato del modo in cui il suo M'Baku si relazionerà alla situazione del suo Paese dopo gli eventi narrati nell'ultima parte della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, tra cui la comparsa del Wakanda sulle cartine geografiche.

"Penso che a M'Baku toccherà stare al passo coi tempi. Il suo ruolo è cambiato. È sopravvissuto allo Snap, fa parte del Concilio delle Tribù e ha una visione molto più progressista e meno isolazionista. Quindi dovrà necessariamente prender parte a questa trasparenza collettiva. Penso che sarà davvero bello per voi e per lui vederlo coinvolto in queste dinamiche completamente nuove" sono state le parole dell'attore.

Vedremo, dunque, cosa ci riserverà questo M'Baku post-Snap, e soprattutto cosa il Wakanda riserverà a lui. Per saperne di più, comunque, qui trovate i primi dettagli della trama di Black Panther: Wakanda Forever.