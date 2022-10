Black Panther 2: il Wakanda invaso dai Talocani e un'inondazione nell'ultima clip

Nonostante nei fumetti si presenti più che altro come antieroe, pronto ad allearsi al fianco degli uomini quando necessario, in Black Panther: Wakanda Forever vedremo un Namor molto bellicoso. In questa clip, invade il Wakanda con il Regno di Telocan e un'innaturale inondazione. È guerra!

Mancano esattamente due settimane all’uscita nelle sale del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe. Negli ultimi giorni infatti, non stiamo vedendo altro che teaser e nuove clamorose clip di Black Panther Wakanda Forever. Clamorose perché ci mostrano tutta una serie di snodi che torneranno cruciali nel corso del film. Di recente abbiamo visto il primo incontro fra i wakandiani e la Riri Williams che interpreterà Dominique Thorne (Ironheart). Ma ora, dopo che le ultime clip ce li hanno mostrati più da vicino, è il turno del Regno di Telocan.

Incrocio fra gli atlantidesi e le culture maya e azteche, com’è stato voluto in chiave riadattata dai Marvel Studios, vedrà alla sua guida il meticcio Namor, potente super interpretato da Tenoch Huerta. Come sapranno i lettori dei fumetti, nonostante il suo carattere arrogante e aggressivo, Namor non può essere considerato a tutti gli effetti un villain. Anzi. Ma in questo film invece, almeno all’inizio, si troverà a scontrarsi col Wakanda. Ce ne accorgiamo in questa clip piena d’azione (che trovate in calce all’articolo) con la nazione invasa da un’alluvione strategica ordita dal popolo subacqueo.

Normalmente, Namor attacca i popoli umani ogniqualvolta questi minaccino l’ecosistema naturale e quello marino in particolare. Da qui il dubbio sullo scontro fra Wakanda e Telocan, due popoli uniti dal comune desiderio di isolarsi rispetto all’eccesso di sfruttamento del mondo esterno. Potrebbe trattarsi, come spesso accade ultimamamente nel mondo dei cinecomic, di una momentanea incomprensione in vista dell’alleanza e di un nemico ancora più grande. Ma per allora, chi sarà alla guida del Wakanda? Tutti scommettono su Shuri come nuova Black Panther, ma voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!