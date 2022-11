Black Panther 2: Wakanda Forever Director's Cut esiste, ma forse non lo vedremo mai

Dopo l'uscita nelle sale italiane di Black Panther 2 di questa settimana, vi abbiamo raccontato l'addio a Chadwick Boseman nella nostra recensione di Wakanda Forever. Per i fan dell'MCU il film non è ancora abbastanza: ora chiedono a gran voce anche il Director's Cut di Ryan Coogler!

Non è una novità che accanto all'uscita ufficiale di una pellicola venga rilasciata anche la versione rimontata del regista, di solito più lunga e con più di qualche differenza dal film distribuito al grande pubblico. Pare che anche per Black Panther: Wakanda Forever esista una versione di Ryan Coogler che però, molto probabilmente, non vedrà mai la luce.

"Ci sono alcune scene della Director's Cut che non sono state inserite. Ce ne sono alcune sulle quali abbiamo riflettuto a lungo, e che abbiamo proiettato e proiettato più volte", ha detto Nate Moore, dirigente Marvel di lunga data. "Siamo famosi per fare molte modifiche in fase di editing, Anche Ryan, tra l'altro, lo fa. Quindi alcune cose rimangono, altre vengono messe da parte".

Alla domanda sulla possibilità di un futuro rilascio di Black Panther: Wakanda Forever Director's Cut, la risposta di Moore è stata secca: "Non ci sarà!", aggiungendo: "In genere ci opponiamo a questo e penso che continueremo a farlo, perché ci piace pensare che noi ed i registi arriviamo insieme e decisi alla versione finale ed ufficiale di un film".

Per il momento Black Panther è ancora nelle sale e dato l'enorme successo della pellicola, Wakanda Forever fa anche beneficenza: la Disney ha da poco donato 1 milione in beneficenza!