Black Panther 2 vs The Batman: quale cinecomic ha ottenuto più nomination agli Oscar?

Ogni anno, all'avvicinarsi della Notte degli Oscar, si ripropone la solita questione: i cinecomic meritano di esser presi in considerazione per il premio più prestigioso (mediaticamente, almeno) del mondo del cinema? Quale che sia la risposta, Black Panther: Wakanda Forever e The Batman avranno certo modo di dire la loro quest'anno.

I due film hanno infatti incassato 8 candidature complessive agli Oscar 2023, rendendo quest'annata di fatto una delle migliori in chiave Academy Award per quanto riguarda l'universo dei cinecomic: ma quale dei due film ha quindi avuto la meglio in questa prima fase?

I numeri sono dalla parte del Marvel Cinematic Universe: Black Panther: Wakanda Forever ha infatti portato a casa ben 5 nomination (tra cui quella come Miglior attrice non protagonista ad Angela Bassett, senza dimenticare quelle per i Migliori costumi, per il Miglior trucco e acconciatura, per la Miglior canzone e per i Migliori effetti speciali), mentre il film di Matt Reeves è fermo a 3 (Miglior sonoro, Miglior trucco e acconciatura, Migliori effetti speciali).

I due film si scontreranno dunque in ben 2 categorie e, chissà, non è detto che, pur partendo in svantaggio in termini di candidature, The Batman non riesca a ribaltare la situazione! E voi da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Ryan Coogler, intanto, aveva già sponsorizzato Angela Bassett in chiave Oscar qualche giorno fa.