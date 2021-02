Black Panther 2, gli ultimi rumor sul film dei Marvel Studios

Black Panther 2 non sarà certo lo stesso senza Chadwick Boseman, ma la produzione del film deve procedere, e secondo gli ultimi rumor al riguardo, vedremo l'introduzione di nuovi, interessanti personaggi.

L'Universo targato Marvel è in continua espansione, e progetto dopo progetto, lo vediamo arricchirsi di storie, personaggi, culture e tradizioni, come ad esempio dovrebbe fare un certo film stando alle più recenti voci in circolazione.

Come riporta Charles Murphy, infatti, sembra che i Marvel Studios siano alla ricerca di attori per vestire di panni di due personaggi di origine Maya.

Zyanya e Cadmael, questi i nomi dei ruoli di cui si starebbe occupando la casting director director Sarah Finn (probabilmente in codice), sono due personaggi secondari che avranno però una certa importanza nella storia (si legge "strong supporting roles") del progetto in questione.

Zyanya è "una fiera guerriera che dovrebbe avere un background nella lotta e nella danza", mentre per Cadmael ci vorrebbe qualcuno "alto almeno un metro e ottanta", che possa interpretare un personaggio "forte e leale". Il casting è aperto ad attori con origini indigene del Nord e del Sud America.

Le tempistiche dei casting sembrerebbero coincidere con l'inizio delle riprese di Black Panther 2, stabilito per quest'estate, ed essendo stata esclusa la possibilità che si tratti di una produzione Disney+, è facile pensare che sia proprio il sequel di Black Panther il progetto a cui si riferiscono queste informazioni.

Staremo però a vedere cosa ci riserveranno il futuro e il nuovo film di Ryan Coogler.