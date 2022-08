Black Panther 2, Tenoch Huerta vittima di body shaming da un ex disegnatore Marvel!

Un inaspettato attacco di bodyshaming ha macchiato l'attesa di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film MCU diretto e co-scritto da Ryan Coogler. Un ex disegnatore Marvel, Mike Deodato Jr. ha lanciato un improvviso attacco social nei confronti di Tenoch Huerta, che nel film interpreta Namor. Il post è stato poi cancellato.

Tenoch Huerta aveva espresso il proprio entusiasmo per il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe:"È fantastico. Tutti fingono di essere un supereroe e di far parte di questi film e poi tu ne fai parte. [...] Non lo so. È travolgente". Tenoch Huerta è convinto che il pubblico s'innamorerà di Namor.

Nel post Deodato Jr. confrontava un'immagine dell'attore nel film con il suo stesso corpo:"Puoi dire a qualcuno che ha rovinato tutto quando un personaggio di un film sembra nella forma peggiore [sic] dell'artista sessantenne che lo ha disegnato".



Ovviamente il post ha suscitato grande scalpore nei fan e successivamente è stato rimosso. Deodato jr. è stato un veterano tra i fumettisti Marvel, conosciuto principalmente per L'incredibile Hulk e Amazing Spider-Man a metà anni 2000.

Deodato ha illustrato per diversi anni Namor, inclusa la trama che poi gli ha permesso di entrare in Black Panther 2. Il riferimento del fumettista nel post era proprio legato alla sua esperienza pregressa con il personaggio.



