Black Panther 2, Tenoch Huerta risponde alle accuse trapelate su Twitter!

Dopo l'arrivo di alcune accuse di violenza emotiva e sessuale della musicista María Elena Ríos, Tenoch Huerta, volto di Namor nel Marvel Cinematic Universe, si è esposto sulla questione decidendo di parlare in prima persona sui propri profili social raccontando il proprio punto di vista.

"Circa un anno fa, ho frequentato Elena per diversi mesi", ha scritto Huerta riferendosi ai tweet molto inquietanti trapelati lo scorso weekend. “Era del tutto consensuale in ogni momento, come altri possono attestare. E per tutto il tempo è stata una relazione amorevole, calorosa e di sostegno reciproco. Dopo che è finito, tuttavia, Elena ha iniziato a travisare le nostre interazioni sia in privato che di fronte a gruppi di amici comuni" ha spiegato.

"Di conseguenza, alcuni mesi fa, ho ingaggiato un team legale per avviare le azioni appropriate per proteggere la mia reputazione e confutare queste accuse irresponsabili e false che possono causare gravi pregiudizi e danni. Anche se non sono affatto perfetto, so che queste accuse sono semplicemente false" ha continuato a scrivere sul suo profilo Instagram. La Marvel negli ultimi mesi si è già trovato nell'occhio del ciclone a causa delle accuse di violenza domestica che hanno colpito Jonathan Majors che, attualmente, è in attesa di giudizio. La speranza è che la situazione di Huerta sia solo di passaggio e non porti a nuovi cambiamenti in casa Marvel.

Nel frattempo, secondo alcuni insider sarebbe già stato trovato il sostituto di Jonathan Majors nel ruolo di Kang Il Conquistatore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!