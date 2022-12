Black Panther 2 supera i 409 milioni di dollari al botteghino americano!

Quinta settimana in cima al botteghino americano per Black Panther: Wakanda Forever che ha abbattuto il muro dei 409 milioni di dollari guadagnati negli USA. Globalmente la pellicola ha superato 767,8 milioni4 avvicinandosi sempre di più al record annuale segnato da Doctor Strange 2.

Probabilmente il titolo che toglierà lo scettro al film di Ryan Coogler sarà Avatar: La via dell'Acqua che, secondo alcune proiezioni, dovrebbe raggiungere altissimi incassi. Il secondo capitolo di Black Panther non si avvicina neanche lontanamente alle enormi cifre conquistate con il primo film, confermando invece, una strana e inaspettata stanchezza dei box office riguardo le pellicole di casa Marvel. Nonostante continuino ad essere al top degli incassi, l'MCU ha subito una discreta flessione dal post pandemia.

Mentre continuano i confronti tra gli incassi di Black Adam e Black Panther 2, non si può che tirare le somme riguardo i guadagni del film. Dopo aver superato Thor Love and Thunder, con la vicinissima uscita di Avatar 2, ci sono pochissime possibilità per il film di raggiungere Doctor Strange In The Multiverse of Madness che rimarrà il film MCU con il maggior incasso del 2022. Oltre Spider Man No Way Home, nessuna pellicola della fase 4 ha superato il miliardo, dando però un complessivo incasso di ben 5 miliardi di dollari.

Black Panther 2 ha aiutato la Disney ha superare i 3 miliardi di incassi annuali nel 2022, segnando un trend particolarmente positivo nel mese di novembre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!