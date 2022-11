Black Panther 2 supera 200 milioni! Ma rischia brusco calo già al secondo weekend...

Non c'è da sorprendersi che i botteghini stiano esplodendo dopo l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever. Dopotutto, il successo delle anteprime di Wakanda Forever aveva già presagito un andamento strepitoso per il sequel di Black Panther.

Il 9 Novembre è uscito nelle sale Black Panther: Wakanda Forever, e da allora gli incassi del botteghino statunitense e mondiale sono saliti alle stelle. In due settimane di proiezione il film ha sfiorato i 200 milioni negli USA, mentre a livello mondiale si parla di una cifra ancora più esorbitante: 330 milioni. Come prevedibile da qualunque film MCU, secondo le stime Black Panther: Wakanda Forever rimarrà primo anche al secondo weekend, con un incasso che oscilla tra i 70-72 milioni. Questo rappresenta però un calo netto rispetto al primo weekend, con una differenza di guadagno del 60% in meno, uno 'scarto' non indifferente rispetto ad altri blockbuster visti di recente.

Siamo curiosi di scoprire quanto ancora incasserà Black Panther: Wakanda Forever. In fin dei conti si è solamente alla seconda settimana di proiezione. Sicuramente il sequel è uno dei progetti più riusciti dell'autunno 2022. Un gran successo per la Marvel e il suo cast, ma soprattutto una buona speranza per l'attore che interpreta il nuovissimo personaggio Namor: Tenoch Huerta.

In una recente intervista, l'antagonista del sequel ha affermato di sperare in incassi elevati al box office. Questi, infatti, non solo aumenterebbero il prestigio di Wakanda Forever, ma renderebbero concreta la concezione e lo sviluppo di un possibile standalone su Namor. L' 'uomo pesce', nonché anti-eroe del sequel, è una nuova pedina che si aggiunge alla storia della nostra nuova Pantera Nera. La sua possenza, i suoi poteri formidabili e la forte volontà di proteggere il suo popolo (i Tolocani), lo hanno reso uno dei personaggi più interessanti del franchise, ma soprattutto un villain degno di un film tutto per sé.