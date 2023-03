Black Panther 2, successo stratosferico in streaming su Disney+: Netflix è detronizzato!

Black Panther Wakanda Forever è stato il miglior esordio di sempre per la Marvel su Disney Plus al momento della sua uscita, ma a quanto pare il successo stratosferico del sequel Marvel Cinematic Universe diretto da Ryan Coogler non accenna a fermarsi.

Secondo i nuovi dati pubblicati da Nielsen, infatti, la versione Disney+ di Black Panther: Wakanda Forever ha messo insieme 2,3 miliardi di minuti di visualizzazione per la settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio, diventando così la premiere numero 1 in streaming e detronizzando You People di Netflix, scalata al secondo posto. New Amsterdam, che negli Stati Uniti è presente in streaming sia su Netflix che su Peacock, ha totalizzato 1,3 miliardi di minuti di visualizzazione e si è piazzato al terzo posto.

Black Panther: Wakanda Forever è arrivato sul servizio di streaming della Disney l'1 febbraio scorso dopo la sua uscita nelle sale a novembre 2022: tra gli altri record, è diventato anche il terzo film più visto in streaming in una sola settimana dal 2020, superando Wonder Woman 1984 al terzo gradino del podio: solo altri due film hanno fatto meglio, ovvero Glass Onion: A Knives Out Mystery e Hocus Pocus 2, rispettivamente per Netflix e per Disney Plus.

Ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever sarà uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar, specialmente grazie ad Angela Bassett, una delle favorite al premio per la miglior attrice non protagonista. Tuttavia, in questi giorni Everything Everywhere potrebbe aver messo fine agli Oscar 2023 facendo piazza pulita ai SAG Awards.