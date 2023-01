Black Panther 2, Strange World e tanti altri nelle novità Eagle Pictures febbraio 2023

Fresco delle numerose nomination agli Oscar 2023, il nuovo film dei Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever si prepara a debuttare anche in home-video grazie alla distribuzione di Eagle Pictures per febbraio 2023.

La line-up parte dal 1 febbraio con l'uscita de Il Colibrì, acclamato film di Francesca Archibugi tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi con protagonisti Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli e Massimo Ceccherini, edito nei formati DVD e Blu-Ray. Dal 16 febbraio sarà disponibile Strange World - Un Mondo Misterioso, nuovo Classico Disney targato Walt Disney Animation Studios che sarà edito in DVD, Blu-ray e anche in una prestigiosa versione steelbook, sempre in formato Blu-Ray da collezione.

Sempre dal 16 febbraio è in arrivo Black Panther: Wakanda Forever, ultimo campione d’incassi del Marvel Cinematic Universe disponibile in edizione DVD, Blu-Ray, 4K e in ben due differenti steelbook da collezione, sempre in 4K, ricche di contenuti extra e un poster esclusivo, e ancora dal 16 febbraio appuntamento con una doppia uscita horror: in arrivo i cult REC e REC 2 di Jaume Balagueró e Paco Plaza, due imperdibili zombie movie entrambi editi in formato Blu-Ray in un'edizione ricca di contenuti extra con cover illustrata e un booklet da collezione.

Infine, dal 23 febbraio arriva L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, film che ripercorre la vita dell’iconico artista, qui interpretato da Riccardo Scamarcio affiancato da un cast internazionale composto da Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni e Alessandro Haber, disponibile nei formati DVD e Blu-Ray.

Per altri contenuti, scoprite quando Black Panther 2 uscirà su Disney Plus.