Black Panther 2, una star di What If... ? nel cast del film: ecco chi è

Continua ad aggiungere pezzi il cast di Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo della saga all'interno del Marvel Cinematic Universe, il primo dopo la prematura scomparsa del protagonista, Chadwick Boseman, che ha interpretato re T'Challa nel film precedente. Ora un'altra attrice è entrata ufficialmente nel cast.

Si tratta di Lake Bell, già membro del Marvel Cinematic Universe grazie al doppiaggio di Natasha Romanoff/Black Widow nella serie animata What If... ?.

In una serie di foto pubblicate qualche giorno fa tramite Cosmic Circus, si vede Bell sul set di Black Panther: Wakanda Forever, prima che la produzione venisse interrotta a causa dell'infortunio a Letitia Wright.



"Ci sono tre nuovi membri nel cast [...]" viene spiegato nel post. L'ultima immagine è volutamente pubblicata in bianco e nero per rendere maggiormente irriconoscibile chi sta penzolando dall'elicottero.

Alcuni ipotizzino si tratti di Riri Williams, vista l'anticipazione di Kevin Feige sul suo coinvolgimento nel film. In ogni caso Lake Bell farà parte del cast e la conferma è arrivata proprio grazie alle immagini pubblicate sui social in questi giorni che mostrano l'attrice in un momento di pausa dalle riprese.



Dopo la scomparsa avvenuta nel mese di agosto 2020, Netflix ha deciso di finanziare una borsa di studio dedicata a Chadwick Boseman, per onorare il nome della star di Black Panther.

