Black Panther 2 ha stabilito un record al box office che porta Ryan Coogler nella storia

Il successo di Black Panther Wakanda Forever al box office USA ha spinto il film Marvel e soprattutto il suo regista Ryan Coogler verso la conquista di un record tanto sorprendente quanto insperato.

Anche grazie alla quasi totale mancanza di rivali in cartellone nelle scorse settimane, Black Panther: Wakanda Forever è rimasto primo in classifica per 5 weekend consecutivi: oltre a farlo diventare il secondo maggior incasso dell'anno a livello domestico dietro solo a Top Gun: Maverick, questa 'striscia di vittorie consecutive' ha spinto fatto Wakanda Forever il secondo film del regista a godersi 5 settimane al vertice del botteghino, dopo che lo stesso risultato venne ottenuto nel 2018 dall'originale Black Panther.

Superando questo traguardo, Coogler si unisce a Chris Columbus, Robert Zemeckis, Barry Levinson e James Cameron nel gruppo di élite di registi che hanno diretto più di un film in grado di superare le cinque settimane al botteghino negli Stati Uniti e in Canada. Una popolarità, quella del film Marvel, non trascurabile, e che ha permesso al titolo di rientrare anche tra le nomination ai Golden Globes 2023. Inoltre, notizia di poche ore fa, pare che Disney e Marvel spingeranno molto su Black Panther 2 per gli Oscar 2023.

Con ogni probabilità, comunque, il regno del film di Ryan Coogler si fermerà al quinto giro, dato che gli analisti si aspettano che il prossimo week-end incoronerà un nuovo re: Avatar: La via dell'acqua.