Black Panther 2, ascoltate il primo singolo di Rihanna: è un tributo a Chadwick Boseman

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, ieri è stato pubblicato il primo singolo di Rihanna per Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film diretto da Ryan Coogler. La canzone, Lift Me Up, è un omaggio al compianto protagonista del primo film, Chadwick Boseman, scomparso prematuramente nel 2020.

Il videoclip della canzone, co-scritta dalla cantante insieme a Ryan Coogler e Ludwig Göransson, contiene alcuni spezzoni del film ed è stato girato dalla direttrice della fotografia di Wakanda Forever, Autumn Durald Arkapaw. Se non l'avete ancora ascoltato scoprite il primo singolo di Rihanna per Black Panther 2, in attesa del secondo realizzato dalla popstar proprio per il film di Coogler.



L'intera track list della colonna sonora sarà disponibile dall'11 novembre. L'omaggio di Rihanna a Chadwick Boseman è evidente dal videoclip del film, che tornerà a raccontare le vicende del regno di Wakanda.

In Black Panther 2 la nazione di Wakanda si scontra con le potenze mondiali e con una minaccia in agguato proprio nel periodo in cui gli abitanti piangono la morte di re T'Challa.



Nel cast del film, trentesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe e ultimo della Fase 4 del franchise, troviamo Letitia Wright, il premio Oscar Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett e Martin Freeman nel ruolo di Everett Ross.



Su Everyeye potete recuperare la nostra riflessione sul trailer di Wakanda Forever, ricco di dolore e pathos.