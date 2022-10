Black Panther 2, ecco il primo singolo di Rihanna per il film! Il titolo è Lift Me Up

Il prossimo mese sarà quello del debutto per Black Panther: Wakanda Forever, con il ritorno di Ryan Coogler dietro la macchina da presa del franchise. Una chiusura del cerchio, perché il film sarà l'ultimo della Fase 4 dell'MCU. Sarà anche il ritorno sulla scena musicale di Rihanna con il nuovo singolo da oggi disponibile.

Già da inizio ottobre si vociferava di un coinvolgimento di Rihanna nel progetto; secondo i rumor la cantante avrebbe registrato due canzoni per la colonna sonora di Black Panther 2. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Black Panther, il primo film del franchise.



Da oggi è possibile ascoltare il primo singolo realizzato da Rihanna per il film e intitolato Lift Me Up. La canzone farà parte della track list e accompagnerà le vicende raccontate nel seguito.

Black Panther: Wakanda Forever vedrà i leader del regno di Wakanda combattere per proteggere la nazione dalle forze d'invasione dopo la morte di re T'Challa (Chadwick Boseman) mentre una nuova minaccia emerge dal territorio sottomarino nascosto di Talokan.



Il cast del film vedrà i ritorni di Letitia Wright, Danai Gurira, il premio Oscar Lupita Nyong'o, Winston Duke, Angela Bassett e Martin Freeman nei panni di Everett Ross.

Qualche giorno fa si è svolta la première a Hollywood e Letitia Wright ha omaggiato Chadwick Boseman con il commovente saluto di Wakanda, in onore del collega scomparso.



Siete pronti a tornare nel regno di Wakanda per seguire le nuove avventure della principessa Shuri e degli altri abitanti del regno?