Black Panther 2, Shuri, Nakia e Ramonda nel nuovo poster del film!

Dopo il primo trailer di Black Panther 2, i Marvel Studios hanno regalato ai fan un nuovo poster, che raffigura Shuri, Nakia e Ramonda.

In occasione della pubblicazione del trailer e del poster, i Marvel Studios hanno anche reso nota la sinossi ufficiale della pellicola. Secondo quanto riportato, in Black Panther 2 la regina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dall'intervento delle potenze mondiali sulla scia della morte del Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda provano a voltare pagina, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia ed Everett Ross per forgiare un nuovo percorso per il regno.

Come era prevedibile, la pellicola onorerà la morte di Chadwick Boseman, grande protagonista del primo film, venuto a mancare tragicamente nel 2020. L'attrice Lupita Nyong'o ha paragonato le riprese di Black Panther 2 a una terapia. Infatti secondo l'interprete di Nakia, è stato sul set che i membri del cast e della troupe hanno potuto davvero elaborare il lutto.

Se lo si guarda attentamente anche questo poster appena pubblicato contiene in sé un tributo al defunto Boseman, con Black Panther che appare alle spalle delle tre donne dagli occhi chiusi. Cosa ne pensate della nuova locandina? Fatecelo sapere nei commenti!