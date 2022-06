Black Panther 2: un primo sguardo a Okoye e Shuri nel nuovo packaging della Sprite

Dopo una lunga e complicata lavorazione, sembra che Black Panther 2 stia finalmente per arrivare. Tutti si chiedono come verrà portata avanti l'eredità di Wakanda dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, e mentre attendiamo un trailer per farci un'idea, il nuovo packaging della bibita Sprite ci fa dare uno sguardo a due personaggi: Okoye e Shuri.

Si tratta di un ritorno, perché le due, interpretate da Danai Gurira e Letitia Wright, sono già apparse nel primo capitolo, e sembra che nel nuovo avranno più spazio. Al loro fianco torneranno anche Lupita Nyong'o nei panni di Nakia, Winston Duke nei panni di M'Baku, Angela Bassett nei panni di Ramonda e Martin Freeman nei panni di Everett Ross. Ma ci saranno anche dei debutti, tra cui quello di Dominique Thorne che sarà Riri Williams/Ironheart, che avrà anche una sua serie su Disney+.

"È un onore unico per Chadwick Boseman", ha detto Wright parlando della partecipazione al film in una recente intervista a Variety. "[Black Panther 2]È pieno zeppo di cose eccitanti. Novembre, non potrebbe arrivare prima, quindi sono entusiasta che lo vediate. Lo abbiamo onorato impegnandoci nel portare avanti la storia che ha iniziato, l'eredità a cui ha dato inizio con questo franchise, e ci siamo impegnati ogni giorno lavorando sodo, indipendentemente da tutte le circostanze che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo affrontato molte questioni. Molte situazioni difficili, ma ci siamo uniti come una squadra. Abbiamo riversato tutto in questo film".

Le parole di Wright non possono che incuriosire ancora di più i fan, che si chiedono ormai da un po' in che modo il film porterà avanti la storia di Wakanda. Per scoprirlo non ci resta che attendere Novembre. Intanto potete dare uno sguardo a Okoye e Shuri nel post pubblicato in fondo all'articolo.