Black Panther 2, nel sequel tornerà anche Killmonger? Ecco cosa ne pensa Michael B. Jordan

Nonostante il suo destino in Black Panther, molti fan si chiedono se il Killmonger di Michael B. Jordan troverà spazio nel futuro del MCU, ad oggi uno dei villain più apprezzati della saga. Intervistato da SXM, il suo interprete Michael B. Jordan si è sbilanciato sulla questione.

Quando l'intervistatore gli ha chiesto quanto è probabile che il personaggio faccia una comparsa nel sequel di Black Panther su una scala da 1 a 10, la star di Creed è risposto con un "solido 2".

"Non ho optato per lo 0 perché sai, mai dire mai, non posso prevedere il futuro. Tutto quello che so è che stanno sviluppando una sceneggiatura che è un riflesso delle circostanze e della tragedia che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno," ha spiegato Jordan, facendo ovviamente riferimento alla morte del protagonista Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto dopo una lunga lotta contro il cancro.

Nel frattempo i Marvel Studios e il regista Ryan Coogler stanno continuando a lavorare alla pre-produzione di Black panther 2, le cui riprese dovrebbero svolgersi nei prossimi mesi in Georgia sotto il titolo di lavorazione "Summer Break". Vi ricordiamo che l'uscita della pellicola, la cui trama è ancora tenuta sotto segreto, è fissata all'8 luglio 2022.