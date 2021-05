Black Panther 2, Sam ci sarà? Anthony Mackie: 'Posso andare in Wakanda quando voglio'

I destini di Sam Wilson e del Wakanda sono sempre più interconnessi: in The Falcon and the Winter Soldier abbiamo visto come le interazioni tra gli abitanti del Paese di T'Challa e il nuovo Captain America siano destinate a diventare sempre più frequenti e incisive, il che implica certo qualcosa in chiave Black Panther: Wakanda Forever.

In molti, infatti, si chiedono se vedremo il buon Sam Wilson nel film a cui toccherà l'arduo compito di affrontare l'assenza del compianto Chadwick Boseman: a parlare del suo possibile coinvolgimento è stato dunque lo stesso Anthony Mackie, che non ha confermato esplicitamente la cosa... Ma, tutto sommato, neanche negato l'eventualità.

"Ho un visto valido per il Wakanda, quindi posso andarci quando voglio. Ho un passaporto e un visto e sono vaccinato, quindi posso andare in Wakanda" è stata l'elusiva risposta della star di The Falcon and the Winter Soldier. Certo, si tratta di una risposta ironica e ben lontana da una vera e propria conferma: noi, però, saremmo tutt'altro che stupiti nel ritrovarci davanti il nuovo Captain America in Black Panther: Wakanda Forever.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sam Wilson maggiormente coinvolto nelle vicende del Wakanda? Diteci la vostra nei commenti! Martin Freeman, intanto, si è detto sicuro che Black Panther: Wakanda Forever piacerà a tutti.