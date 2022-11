Black Panther 2, Ryan Coogler svela come ha convinto Rihanna a cantare nel film!

In una recente intervista il regista Ryan Coogler come ha fatto a "convincere" Rihanna a partecipare alla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Sembra che nell'equazione abbia avuto un ruolo importante il suo essere diventata madre e l'importanza del brano all'interno del film.

Insomma, tutti sanno che Rihanna, da sei anni a questa parte sembra non aver più intenzione di lavorare ad un album. E' proprio per questo motivo che la sua partecipazione alla colonna sonora di Black Panther 2, ha suscitato così tanto scalpore. Il regista Ryan Coogler ha raccontato il processo che ha portato la cantante ad accettare di cantare Lift me Up, e il secondo brano di Wakanda Forever Born Again, all'interno del film.

Pare che Coogler abbia tentato più volte di contattare la cantante ma il tutto si concludeva con un semplice "le faremo sapere" da parte del suo staff. Nel frattempo, il regista ha lavorato alla scrittura del ritornello del brano omaggiando la scomparsa di Chadwick Boseman e cercando, in tutti i modi, di raccontare al meglio la sua eredità. Pare che a convincere Rihanna a partecipare alla colonna sonora sia stata la visione del primo teaser trailer del film. La cantante ha collaborato all'interno del brano offrendo la propria esperienza come madre che, nella pellicola, si riflette nella figura di Ramona. "C'è la sua esperienza con la perdita lì dentro, e il suo essere una madre. Adesso è una persona nuova. Essere genitore ti cambia nel profondo. Lo sento nella sua voce. È lei, ma è una nuova lei." ha raccontato Coogler.

Una clip di dietro le quinte racconta il backstage di Lift Me Up, mostrando al mondo intero il profondo significato che questo brano sembra avere per Rihanna. Nonostante la sua lontananza dalle scene la cantante ha deciso di dedicarsi alla creazione della sua prima linea di cosmetici, diventando una delle più grandi rivelazioni dell' industria americana.