Black Panther 2: Ryan Coogler sulle pressioni del sequel

I lavori per il sequel di Black Panther non sono ancora iniziati, e probabilmente Ryan Coogler non penserà alla sceneggiatura del film prima del 2019. Durante un'intervista con IndieWire però il regista ha confermato di essere pronto per iniziare il nuovo progetto.

"Penso che la pressione ci sarà sempre" ha spiegato Coogler. "Ho avuto l'opportunità di girare tre pellicola, e ognuna aveva il suo tipo di pressione. Durante il processo sembra sempre insormontabile."

Parlando in particolare del seguito di Black Panther, il regista ha aggiunto: "Qui si parla di girare un sequel, una cosa che non ho mai fatto prima, un sequel di qualcosa che ho diretto io stesso. Quindi credo che ci sarà molta pressione, ma come sempre ci concentreremo sul lavoro, andando passo passo e provando a non farci distrarre da cosa c'è intorno, per creare qualcosa di significativo."

I Marvel Studios non hanno ancora fornito informazioni ufficiali sull'inizio della pre-produzione del film, ma alcuni report hanno indicato l'intenzione di commissionare la sceneggiatura del film per l'anno prossimo, in modo da iniziare la produzione a fine 2019 o inizio 2020.

Il sequel è stato confermato grazie al grande successo della prima pellicola, che si è imposta come terzo più grande incasso domestico di sempre con oltre 700 milioni di dollari. Visto anche il generale apprezzamento della critica, i Marvel Studios hanno deciso "spingere" il film per ben 16 nomination ai prossimi Premi Oscar.