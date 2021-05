Black Panther 2: il titolo ha rivelato l'arrivo del Dottor Destino nel MCU?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata presentata in pompa magna ieri grazie a un lungo video promozionale nel quale vengono presentati i prossimi film in arrivo al cinema da qui al 2023. Tra questi c'è anche il sequel di Black Panther che come titolo avrà quello di Black Panther - Wakanda Forever. Le speculazioni in merito sono iniziate.

Infatti, non solo il significato del titolo ha dato adito alle speculazioni dei fan, ma anche il logo stesso con il quale è stato presentato al mondo nel trailer della Fase 4 Marvel condiviso ieri in via ufficiale. Alcuni infatti sostengono che l'argento del logo possa essere un collegamento al debutto nel Marvel Cinematic Universe di Victor Von Doom. Già all'indomani dell'uscita del primo Black Panther i fan avevano cominciato a suggerire il nome del Dottor Destino come potenziale villain futuro del protagonista specialmente dopo il suo arco narrativo nei fumetti che lo vedeva coinvolto nell'evento Doomwar.

I rumor sulla presenza di Dottor Destino nel sequel di Black Panther si sono intensificati una volta che la Fox è stata integrata dalla Disney, visto che questa deteneva i diritti sul personaggio e stava pure sviluppando un film su Doctor Doom con Noah Hawley, poi accantonato.

Comunque la si veda, Black Panther - Wakanda Forever è un titolo che ovviamente non ci rivela molto sulla storia che ci verrà raccontata dal nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ma che almeno ci smuove da questa situazione di immobilismo in cui sembrava essersi impantanata la produzione dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman.

Secondo le ultime novità, comunque, i cambiamenti alla storia di Black Panther: Wakanda Forever rispetteranno la morte di Chadwick Boseman.