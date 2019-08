Black Panther 2: rivelata la data di uscita e il primo logo ufficiale

Nel corso della presentazione cinematografica della Disney alla D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è salito sul palco per presentare al mondo Black Panther 2, atteso sequel del film del 2018 diretto da Ryan Coogler.

Proprio Coogler ha accompagnato il produttore durante la presentazione, quando è stato specificato che il film non sarà intitolato semplicemente Black Panther 2. Come potete vedere in calce all'articolo, però, Feige non ha voluto rivelare il sottotitolo ufficiale del progetto, che per adesso è noto solo come Black Panther 2. La data di uscita è fissata al 6 maggio 2022.

Questa data è perfettamente in linea con le informazioni ad oggi in nostro possesso: recentemente infatti l'attore Martin Freeman aveva anticipato l'inizio delle riprese per il prossimo anno, quindi era perfettamente lecito aspettarsi il ritorno di T'Challa sul grande schermo nel 2022, a ben quattro anni dall'uscita del capitolo precedente.

Si tratta di un'attesa piuttosto lunga, certamente, ma una conseguenza inevitabile ora che il MCU presenta così tanti personaggi.

Secondo quanto riferito nei giorni scorsi le riprese di Black Panther 2 si svolgeranno in America.



