Black Panther 2, le riprese nel 2021: Letitia Wright avrà un ruolo centrale

Dopo la conferma dello sviluppo di Deadpool 3, ecco arrivare un altro importante aggiornamento sulla tabella di marcia dei Marvel Studios grazie all'Hollywood Reporter, che ha svelato quando inizieranno i lavori dell'atteso seguito di Black Panther.

In quello che il sito definisce l'anno più impegnativo della storia della casa di produzione, vista anche la lavorazione di diverse serie TV destinate a Disney+ oltre ai vari capitoli cinematografici, le riprese di Black Panther 2 sono fissate per luglio 2021 ad Atlanta, in Georgia, per una durata totale di oltre sei mesi.

Mentre non è ancora chiara come verrà gestita l'assenza di Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto dopo una lotta contro il cancro durata quattro anni, è confermato il ritorno nel cast di Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett. L'interprete di Shuri avrà un ruolo "di primo piano", ma non sappiamo ancora se sarà davvero l'erede di T'Challa come ipotizzato da molti in questi mesi.

Per quanto riguarda le new entry, lo studio ha ingaggiato la star di Narcos: Messico Tenoch Huerta per vestire i panni di uno degli antagonisti.

Vi ricordiamo che, a proposito della mancata presenza dell'interprete principale, la vicepresidente dei Marvel Studios Victoria Alonso ha confermato che Boseman non verrà sostituito con il digitale per Black Panther 2.