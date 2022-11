Black Panther 2, Rihanna pubblica 'Born Again', secondo singolo ufficiale del film!

Black Panther: Wakanda Forever è stato infinitamente arricchito da Lift me Up, theme song del film cantata da Rihanna. Nella sigla conclusiva e nei titoli di coda della pellicola è stata svelata a sorpresa Born Again, seconda intensa canzone interpretata dall'artista all'interno del film.

La colonna sonora è sempre stata il centro delle pellicole di Black Panther. Già nel primo film le musiche avevano avuto un ruolo fondamentale nel trasmettere non solo l' importanza culturale della storie ma anche le atmosfere che il film voleva passare. In questo secondo film, le musiche (e la loro diversità) sono un tratto distintivo di entrambe le culture che vengono presentate. Diventano un vero e proprio simbolo.

Dopo l'uscita della theme song ufficiale Lift me Up, Rihanna ha pubblicato anche il secondo brano realizzato per il film. Nei titoli di coda è stato presentato, infatti, Born Again maliconico singolo di chiusura della pellicola. A scrivere il brano è stata Tems, cantante nigeriana che ha curato la scrittura di alcuni brani di Wakanda Forever. "Dopo aver parlato con Ryan e aver ascoltato la sua direzione per il film e la canzone, volevo scrivere qualcosa che ritraesse il caloroso abbraccio di tutte le persone che ho perso nella mia vita. Ho cercato di immaginare come sarebbe stato se avessi potrei cantare per loro ora ed esprimere quanto mi mancano" ha raccontato la cantante. "Rihanna è stata un'ispirazione per me, quindi sentirla cantare questa canzone è un grande onore".

Una recente clip rilasciata dai Marvel Studios ha raccontato il dietro le quinte di Lift me Up avvicinando ancor di più il pubblico al mood celebrativo e malinconico dell'intero film.