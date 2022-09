Black Panther 2, in programma delle riprese aggiuntive: Letitia Wright sarebbe la 'causa'

Le riprese di Black Panther 2 sono terminate ormai diversi mesi fa, e mentre il film si appresta a raggiungere le sale a Novembre, viene comunicato che ci saranno dei reshoot che si terranno dal 7 al 14 settembre ad Atlanta, in Georgia.

La notizia stupisce sicuramente i fan di vecchia data della Marvel, perché gli Studios generalmente fanno delle riprese aggiuntive molto prima rispetto alla data di uscita, e non quando la post-produzione dovrebbe essere conclusa. Ma la situazione si è resa necessaria a causa di piccoli disagi su quello che è stato un set molto difficile.

Protagonista di questi disagi, secondo Matt Belloni, sarebbe stata proprio Letitia Wright, che ha creato non pochi problemi alla produzione. L'attrice ha infatti subito un infortunio sul set, che le ha fatto interrompere il lavoro sul film da Novembre 2021 fino allo scorso Gennaio. Ma non è per questo che è stata un ostacolo per i piani alti: sono state invece problematiche le sue dichiarazioni no vax, che hanno generato un vero putiferio e hanno portato la Marvel ha contemplare l'idea di sostituirla.

A confermarlo è stato Belloni durante la sua apparizione al podcast The Town, dove ha rivelato che la produzione di Black Panther 2 è stata "assolutamente interrotta da diverse delle cose [che ha fatto Letitia Wright]". C'è di più, perché Belloni ha anche confermato che lo stato di vaccinazione di Wright si è rivelato "un problema" per i Marvel Studios quando sono sorte difficoltà riguardo al suo viaggio negli Stati Uniti dal Regno Unito.

Ci si chiede ora se il ruolo di Shuri verrà un po' riconsiderato con queste riprese e se il personaggio avrà un futuro nel MCU. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il trailer di Black Panther: Wakanda Forever.