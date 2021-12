Black Panther 2, la produzione riprenderà il prossimo mese con Letitia Wright

Secondo le ultime notizie la produzione di Black Panther: Wakanda Forever riprenderà il prossimo mese, dopo essere stata interrotta a causa di un infortunio di Letitia Wright sul set. Un portavoce della Marvel inizialmente ha minimizzato l'entità dell'incidente ma in seguito è arrivato lo stop forzato.

Ryan Coogler e la troupe hanno girato il più possibile senza Wright e ora poco più di un mese dopo l'annuncio della pausa, Wright si prepara a tornare al lavoro. Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice tornerà sul set di Atlanta a gennaio come previsto, nonostante alcuni rumors volessero Wright lontana dal MCU a causa delle sue posizioni sul vaccino contro il COVID-19.



L'incidente in questione è avvenuto durante una notte di riprese a Boston ad agosto. I dettagli sono scarsi ma a quanto pare, durante un’acrobazia andata male, Wright è stata portata in ospedale. Deadline ha rivelato che Wright ha subito una frattura critica alla spalla e una commozione cerebrale con effetti collaterali "gravi” che l’hanno costretta ad una convalescenza nella sua casa di Londra. Ma ora l'attrice sembra pronta a tornare al lavoro e questa notizia solleverà i cuori dei fan.



La pandemia e questo grave infortunio hanno ritardato la produzione di questo attesissimo sequel, ma se tutto filerà liscio da ora in poi Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema l'11 novembre 2022.